«Il était une fois des Belges, une fois» ou quand l’auteur liégeois Philippe Dimbourg fait la part belle à la belgitude

Il avait déjà écrit un livre sur la foire de Liège aux éditions Noir Dessin Production, un livre sur son village natal « Olne, Saint-Hadelin : pour tout savoir ou presque », un livre d’humour noir et un livre sur « 75 astuces pour les ados et leurs parents : comment réussir à l’école ? ».

« Je convie les lectrices et les lecteurs à un voyage en belgitude profonde où chaque frite représente une personnalité bien connue du plat pays. D’anecdotes succulentes en expressions croustillantes, découvrez la face la plus belge et souvent méconnue de celles et ceux qui nous rendent fiers d’être belges. Provocateurs, gens de médias, musiciens, humoristes, scientifiques, acteurs, sportifs ou encore juge, chacune des 46 personnalités met le paquet et prouve que l’union fait la farce ! », indique Philippe Dimbourg.