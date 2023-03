Steeve Bacqueville, percuté mortellement par un collègue dans une entreprise de Basècles, aurait dû fêter ses 28 ans dans quelques jours

Le jeune homme, qui travaillait au sein de l’entreprise, a été écrasé par un collègue chauffeur, installé dans un engin de manutention. Ce dernier reculait avec son véhicule afin de charger un camion quand il a malheureusement percuté Steeve, qu’il n’avait pas vu, et lui a roulé dessus.

Ce drame plonge toute une famille dans le désarroi. « Ce mercredi matin, mon petit frère nous a quittés… Écrire ces mots me semble irréel. Il allait fêter ses 28 ans le 9 mars. La plupart d’entre vous sont déjà au courant, il a eu un accident au travail. Quand nous en saurons plus sur les faits et l’enquête, je pourrai les divulguer », écrit sa sœur Yohanna.