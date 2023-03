Ouverture du domaine de Val Duchesse: au minimum plus d’un million d’euros de budget d’investissement et 180.000 euros de gestion annuelle

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Situé à Auderghem, le domaine de Val Duchesse a été le témoin de plusieurs négociations politiques importantes dans l’histoire de la Belgique. Malgré la résolution du parlement bruxellois en 2020 et la promesse du gouvernement de plaider auprès du fédéral pour une ouverture partielle au public des lieux, rien n’a changé. Ce mercredi en commission, Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Environnement, s’est expliqué sur la situation.

« Dans un monde idéal, j’aimerais que Bruxelles Environnement reprenne la gestion de ce site et permette son accès aux Bruxellois. Mais il faut avoir conscience que le défi est immense puisque la restauration des jardins, des structures construites, des chemins et des massifs boisés, représente d’importants investissements et une maîtrise d’ouvrage qualifiée. De fait, la capacité de l’administration ne permet actuellement pas cette prise en charge, ni même d’entamer des tractations pour une éventuelle reprise », a-t-il commencé.