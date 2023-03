La vidéo avait fait le tour du pays: cinq ans après le buzz, on a retrouvé Anna de «la chaise à papy»!

En 2018, Anna est victime d’inondations à Oreye, en province de Liège. Alors qu’elle est en train de racler devant sa maison pour éviter que l’eau ne pénètre dans son garage, un automobiliste circule dans la rue, et provoque des remous. Filmée par son fils, l’Orétoise s’emporte contre le conducteur et dans la foulée demande d’évacuer la chaise à papy. Une vidéo qui a rapidement circulé et qui a été vue plus de 6 millions de fois sur les réseaux sociaux. Qu’est devenue l’héroïne de la vidéo virale ? Et sa fameuse « chaise à papy » ?

Il y avait des inondations dans la rue et l’eau remontait assez fort. J’avais pris une raclette pour empêcher que l’eau ne pénètre à l’intérieur de la maison. Puis un automobiliste est passé dans la rue et je me suis emportée car je voyais l’eau qui arrivait de plus en plus dans mon garage. Et j’ai demandé à mon fils de sauver la chaise à papy…