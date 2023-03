La terrible statistique d’Eden Hazard: encore sur le banc pour le choc face au Barça, il devrait manquer son 10e Clasico consécutif!

La traversée du désert se poursuit pour Eden Hazard au Real Madrid. L’ancien Diable rouge, qui n’entre plus du tout dans les plans de Carlo Ancelotti, a une nouvelle fois été laissé sur le banc pour le choc face au Barça, en demi-finale de la Coupe du Roi.

Plus que jamais poussé vers la sortie au Real Madrid, Eden Hazard devrait même perdre son numéro 7, qui devrait revenir à Vinicius Jr à la fin de la saison. Pour rappel, le Belge n’a plus disputé la moindre minute de jeu en Liga depuis le 11 septembre 2022 et sa dernière apparition sous le maillot madrilène remonte au 3 janvier dernier, face à Cacereno, équipe de 4e division espagnole.