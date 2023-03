L’Américaine Cindy McCain nommée à la tête du Programme alimentaire mondial: «La route devant nous est intimidante»

« La route devant nous est intimidante et la faim augmente » dans le monde, a réagi Mme McCain dans un communiqué.

Mme McCain, « défenseure des droits humains, a de longue date donné une voix à ceux qui n’en ont pas à travers ses œuvres humanitaires et philanthropiques », ont indiqué dans un communiqué le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et le chef de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Qu Dongyu, qui l’ont nommée.