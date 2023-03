Emiliano Martinez plutôt que Thibaut Courtois élu meilleur gardien? Le frère de Toni Kroos tacle l’Argentin: «Personne ne le connaissait»

Dans leur podcast « Einfach mal luppen », Toni Kroos et son frère Felix ont l’habitude de commenter l’actualité sportive. Ils ont évoqué cette semaine la récompense « The Best FIFA Football Awards » qui n’a pas fait l’unanimité.

Le trophée du meilleur gardien de l’année a également fait polémique. Emiliano Martinez a reçu ce trophée après avoir remporté la Coupe du monde. Thibaut Courtois, est reparti bredouille, même s’il était présent dans le XI des meilleurs joueurs de l’année. Sur ce trophée, Felix Kroos tacle : « Ce qui m’a fait rire, c’est que le gardien de but argentin ait également été désigné meilleur gardien de but. Personne ne le connaissait avant la Coupe du monde et ils lui ont donné le prix uniquement à cause de la Coupe du monde. Je ne pensais même pas qu’il était aussi bon. Il a fait un ou deux bons arrêts, surtout en finale, mais il n’a pas fait la meilleure impression en tant que gardien de but. »