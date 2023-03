Guerre en Ukraine: les commandes conjointes de munitions entre les 27 pourraient avancer rapidement

D’autre part, les capitales qui ont encore des stocks pourraient être poussées à les envoyer à Kiev via un remboursement européen plus conséquent

Le sujet sera au menu d’une réunion informelle des ministres de la Défense la semaine prochaine (7 et 8 mars), et pourrait s’inviter au sommet des chefs d’État et de gouvernement de fin du mois (23-24 mars).