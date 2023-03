Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après avoir été perçue mercredi comme le chevalier blanc de l’affaire des indemnités illégales qui secoue la Chambre des représentants, la présidente Éliane Tillieux (PS) est apparue un peu plus fragilisée ce jeudi.

Chaque mois : 5.350 € pour De Croo, 3.000 € pour Bracke, en plus de leur pension

Dans l’opposition, le PTB n’a pas manqué de faire remarquer que les indemnités de sortie versées aux anciens présidents de la Chambre étaient connues de tous les partis puisqu’elles apparaissaient dans le budget. Entre 2012 et 2023, l’ensemble des présidents ayant quitté leur mandat politique ont touché ensemble un total de 619.000 €. Rien que pour 2023, 103.000 € sont budgétisés pour les deux qui y ont encore droit, Siegfried Bracke (N-VA) et Herman De Croo (Open VLD). Selon les calculs du PTB, le premier touche 3.000 € et le second 5.350 € brut par mois.

Ces indemnités de sortie s’ajoutent à la pension touchée par chacun d’eux. Celle de Herman De Croo s’élèverait à 7.813 €. Ce qui lui fait donc un total de 13.163 € brut par mois.