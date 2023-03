L’Antwerp écarte l’Union Saint-Gilloise après les tirs au but et rejoint Malines en finale de la Coupe de Belgique (vidéo)

Après la victoire 1-0 de l’Union à l’aller, Vincent Janssen a ramené l’égalité sur l’ensemble des deux matchs en trompant Anthony Moris à la 56e minute, forçant les portes de la prolongation. Le score ne changeait pas durant cette demi-heure supplémentaire, et ce fut donc aux tirs au but que se jouait cette demi-finale.

L’Antwerp a enlevé le dernier billet pour la finale de la Coupe de Belgique. Le Great Old a éliminé l’Union Saint-Gilloise aux tirs au but (4 tab à 3) dans la seconde demi-finale jeudi soir au Bosuil à Anvers.

Premier tireur anversois, Janssen voyait son envoi détourné par Moris. Simon Adingra et Teddy Teuma, capitaine et dernier tireur de l’Union, butaient eux sur Jean Butez. Gaston Avila bottait le dernier penalty et envoyait le cuir au fond des filets et l’Antwerp en finale.