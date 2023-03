Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce samedi à Sienne, au cœur d’un site architectural qui par son élégante beauté sublime la course cycliste, il célébrera 35 années de présence au sein de l’équipe sportive de la RTBF, en faisant ce qu’il aime par-dessus tout : prendre le téléspectateur par la main et le propulser au milieu d’un événement sportif en lui permettant de s’informer et se divertir. Tel un « passeur d’émotions », allégorie poétique d’un métier que Rodrigo Beenkens a embrassé comme une vocation. « Commenter en direct, j’ai ça dans le sang. »

Voix et visage du cyclisme de l’audiovisuel francophone depuis 1990, Rodrigo Beenkens se glissera pourtant, ce samedi, pour la toute première fois dans l’ambiance atypique et poussiéreuse des Strade Bianche. Épreuve exigeante et enivrante, qu’il commentera aux côtés du nouveau consultant de l’équipe vélo, un certain Axel Merckx. Wout van Aert et Tadej Pogacar (deux anciens vainqueurs) seront certes absents sur les sterrati, ces chemins terreux qui serpentent à travers les vignes toscanes, mais les sources d’intérêt ne manquent pas, alors que la saison 2023 vient à peine de s’ébrouer. « Pour le cyclisme belge, nous sommes à l’orée d’une période qui devrait être passionnante, ses plus belles années sont devant nous ! »

Cette exceptionnelle santé du peloton noir-jaune-rouge est précisément le sujet du dernier ouvrage que Rodrigo Beenkens vient de sortir, « Wout, Remco & Co », coécrit avec le journaliste Julien Bialas aux éditions Kennes.

Evenepoel, van Aert, De Lie, Uijtdebroeks… Cette richesse nous ramène dans les années 70, non ?