C’est avec beaucoup de courage, des mots pesés et une voix dynamique que la maman de Geneviève Lhermitte (Uccle) a accepté de témoigner. « Depuis 16 ans, la vie était insoutenable pour ma fille », nous dit-elle. « Certes, Geneviève a été aidée par des psychiatres durant toutes ces années, elle a reçu une écoute du corps médical, elle prenait des médicaments. Mais ce furent 16 années insoutenables pour elle. Tout cela ne lui a jamais rendu ses enfants. C’était ça, sa souffrance, c’était d’avoir perdu ses enfants. Son but était de les rejoindre ».

« Même libérée de prison, Geneviève se considérait prisonnière mentalement », nous dit son oncle maternel, André (71 ans). « Malgré les années, sa douleur ne passait pas. Aux anniversaires de chacun de ses cinq enfants, elle craquait. Même chose à chaque 28 février. L’euthanasie, elle a commencé à m’en parler il y a un an environ. Elle en a parlé à chaque membre de la famille de manière individuelle, puis il y a eu plusieurs réunions avec ses parents, ses deux sœurs, les psychiatres, les psychologues… où elle a répété qu’elle ne supportait plus cette douleur morale. On a respecté son choix, on l’a soutenue dans sa démarche ».

Marina, la maman, se souvient de ce jour où sa fille lui en a parlé la première fois, en tête à tête.