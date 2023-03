Un blessé dans une sortie de route à Fagnolle

Ce jeudi, peu avant 17h30, un véhicule est sorti de la route alors qu’il circulait à la rue du Quairiat à Fagnolle. Le conducteur a été blessé et emmené au Centre de Santé des Fagnes de Chimay. Il était seul en cause.

L’accident a nécessité l’intervention de l’autopompe de Couvin, des balisages de Philippeville et Couvin ainsi que de l’ambulance couvinoise et du SMUR de Chimay. La police Hermeton et Heure est également descendue sur place.