Le coup de gueule de la pizzeria «La Trattoria» à Waremme: un client commande 7 pizzas et… ne vient pas les chercher! «C’est vraiment irrespectueux mais on a finalement fait une bonne action»

Depuis 10 ans, la pizzeria « La Trattoria », installée rue Saint-Eloi à Waremme (à côté de la chaussée Romaine), fait le bonheur des amateurs de pizzas et de pâtes. Mais ce mercredi, le patron Gino Arlia et toute son équipe déchantent.

« Il était peu avant 18h. On reçoit un appel d’un homme qui veut commander sept pizzas quatre fromages pour 18h15 », nous explique Sandrine Rizzuti, responsable de salle. À l’heure programmée, le client en question n’est pas arrivé. Et il n’arrivera jamais. « On se doute que c’est fait exprès car ce sont les sept mêmes pizzas… D’habitude, les clients nous appellent pour s’excuser du retard, d’un imprévu ou autre, mais ici, rien. »

La responsable de salle a attendu jusqu’à… 22h avant de se faire une raison. « Je voulais attendre la fermeture car on ne sait jamais que cette personne ait eu un accident ou tout autre problème. »