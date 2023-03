La police de la zone Bruxelles Capitale Ixelles arrête un homme suspecté d’une dizaine de vols à main armée

Un premier braquage a eu lieu le 4 février et, rapidement, les braquages se sont succédé de manière quasi quotidienne. Les lieux visés étaient des pharmacies, des librairies, des supermarchés, une bijouterie et un salon de massage. L'auteur était souvent armé et n'hésitait pas à utiliser la violence pour menacer les victimes. À l'exception du vol de la bijouterie, le butin final était toujours relativement faible.

La recherche locale, section Vols, disposait de beaucoup de personnes pour travailler sur l'affaire. Ces dernières ont visionné des heures d'enregistrement de caméras et ont ainsi pu retracer dans une certaine mesure les allées et venues du suspect. Le 16 février, une opération de grande envergure a été lancée et a mené à l’interception du suspect.