Euro en salle d’athlétisme-Crestan: «Je me suis retrouvé en tête au bon moment»

Dixième au ranking européen avec un record personnel à 1.46.11, le Mosan se qualifie donc pour les demi-finales en dominant sa course. Auteur d’un bon départ au couloir 4, l’athlète du SMAC a directement pris les commandes, suivi par le Suédois Kramer. En tête de peloton, le protégé d’André Mahy s’est laissé déborder un peu avant la mi-course. En troisième position, il a su accélérer juste avant l’entame du dernier tour pour reprendre sa première position et ne plus la quitter. « Ce n’est que du bonheur. Une course intelligente et en gestion », confie l’entraîneur jambois depuis la Turquie.

«Une première course dans un tournoi est toujours importante et je suis heureux de m’être qualifié », a réagi Eliott. «Avancer est ce qui compte à ce stade. J’avais prévu que la façon dont j’abordais ma course tactiquement serait décisive et cela s’est avéré être la vérité. J’ai couru un solide 200 mètres final et je me suis retrouvé en tête au bon moment.»