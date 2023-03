Laurie, de Pepinster, n’a pas détrôné le maestro de «N’oubliez pas les paroles»

Ce jeudi soir, Laurie Bouchat a connu quelques minutes de gloire sur le plateau de Nagui dans l’émission « N’oubliez pas les paroles », sur France 2. La jeune Pepine de 27 ans aura pris beaucoup de plaisir au micro mais ça n’a malheureusement pas suffi pour battre le maestro du moment : Louis.

Lire aussi Laurie a vécu un véritable parcours du combattant pour participer à «N’oubliez pas les paroles»

La challengeuse n’est pas parvenue à détrôner celui qui compte désormais 54 victoires à son actif. Un peu stressée, elle s’est un peu loupée sur la deuxième chanson. Ça a été beaucoup mieux sur la seconde mais Louis avait déjà pas mal d’avance et n’a même pas laissé une chance à la Pepine de chanter un troisième morceau. Le maestro a gagné la clochette, c’est à dire qu’il a atteint un tel nombre de mots découverts qu’il n’était même plus possible pour son adversaire de le rattraper. Il s’est à nouveau qualifié pour la suite de l’aventure.