Météo: l’IRM met en garde, deux provinces wallonnes placées en alerte jaune!

En soirée et en début de nuit, le ciel restera serein mais progressivement, davantage de nuages bas dériveront depuis le nord-est. En deuxième partie de nuit, du brouillard (givrant) pourra se former, principalement sur le flanc nord de l’Ardenne soit les provinces de Namur et de Liège. La visibilité pourra être limitée à moins de 200 m et des plaques de givre pourront aussi se former très localement.

Sur le flanc sud de l’Ardenne, en Lorraine belge et probablement à la mer, le ciel devrait toutefois rester pratiquement dégagé. Les minima se situeront entre -6 degrés dans certaines vallées ardennaises, voire localement un peu moins, et +2 la mer, avec des valeurs proches de 0 ou -1 degré dans le centre du pays. Le vent deviendra généralement faible de nord à nord-est. À la mer, il sera encore temporairement assez fort.