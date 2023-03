Avec son projet «Coup de boost post-inondations», la Ville de Limbourg veut favoriser l’insertion professionnelle

Le projet comporte également 6 actions, comme la mise en place de cours de langue allemande et un soutien à l’accès au permis de conduire. Cinq partenaires s’allient sur ce projet : la Ville de Limbourg, le CPAS, la Maison des jeunes de Limbourg asbl, l’Agence locale pour l’emploi (ALE) de Limbourg et SORALIA Verviers. Le montant total de la subvention demandée s’élève dès lors à 106.000 €. Une décision concernant le projet est attendue vers les mois de mars ou d’avril.

Pour Frédéric Dobbelstein de LDM, le projet a beaucoup de lacunes. « On trouve qu’il manque d’ambition. Selon moi, il manque surtout de données chiffrées et d’objectifs précis, comme le nombre de personnes suivies et formées, quel est le profil type que l’on va cibler etc. Le projet aurait mérité un meilleur investissement. »