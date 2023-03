L’ancien président américain Donald Trump peut être poursuivi au civil pour son rôle dans l’attaque du Capitole à Washington

Des policiers et des élus du Congrès réclament des dommages et intérêts au républicain qu’ils accusent d’avoir encouragé ses partisans à se lancer à l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021.

Sans se prononcer sur le fond de l’affaire, celui-ci a estimé que les présidents jouissaient bien d’une large immunité, y compris pour des discours publics tenus en tant que candidat, mais qu’elle ne pouvait pas couvrir les «incitations» à la violence.

«En tant que leader de la nation et de l’État, le président a un pouvoir extraordinaire de s’adresser à ses concitoyens et en leur nom mais cette fonction traditionnelle a un but de communication et de persuasion, et non d’incitation à la violence», écrivent ses juristes, en recommandant de rejeter la requête de Donald Trump.

Si la cour d’appel valide ce raisonnement, les plaintes pourront reprendre leur cours.