Magnette, Bouchez, Hedebouw...: voici quels sont les politiques francophones les plus populaires en Flandre

Sans surprise, les politiques francophones les plus populaires en Flandre sont ceux qu’on voit ou dont on parle dans les médias du Nord, donc Georges-Louis Bouchez (MR) et Paul Magnette (PS)… Même si le politologue Carl Devos (UGent) préfère parler de politiques francophones les plus connus, la popularité lui semblant difficilement mesurable à défaut de sondages.

« L’exploit » de Magnette

« Bouchez attire le centre-droit en Flandre, mais son approche offensive suscite aussi des griefs », affine M. Devos. « Magnette est l’exemple type de l’opposition francophone de gauche aux réformes. »