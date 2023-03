L’ex-championne belge d’athlétisme Justine Dejemeppe est décédée à la suite d’un grave accident de la route en Argentine: la jeune athlète était âgée de 23 ans

Dimanche matin, rapporte le journal électronique « Actualidad » de la Terre de Feu, un grave fait divers impliquant au moins une Belge a eu lieu. Cela s’est passé en Argentine, du côté d’Ushuaia. « Une touriste belge qui faisait de l’auto-stop est dans un état grave après une collision frontale au nord de Tolhuin », titre le média en y ajoutant des photos qui en disent long sur le choc. Lire aussi En voyage en Argentine, l’ex-championne d’athlétisme Justine Dejemeppe a été victime d’un grave accident de la route La violente collision s’est produite entre une Toyota Corolla qui voyageait depuis Río Grande et une Chery Fullwin qui circulait depuis Ushuaia. C’est dans ce véhicule qu’étaient montés deux touristes belges qui faisaient de l’auto-stop à la sortie de la ville. « Le véhicule Chery était conduit par René Israel Vega, un homme âgé de 42 ans ». L’accident a eu lieu à environ 5 kilomètres au nord de Tolhuin d’où sont arrivés les policiers et les services de secours. « Un cordon sanitaire a été aménagé vers l’hôpital de Río Grande pour deux des blessés qui étaient plus grièvement atteints ». Il s’agit du conducteur de la Chery et d’une touriste belge qui s’appelle Justine Dejemeppe. Cette dernière, écrivait le média argentin, a subi un coup sévère à la colonne vertébrale, « perdant la sensibilité de ses membres inférieurs ».

L’information avait été confirmée en Belgique où on est sous le choc. On apprend ainsi que la Belge âgée de 23 ans a été opérée au niveau de la colonne vertébrale. Justine n’est pas une inconnue. Avant de réaliser de brillantes études de droit à Saint-Louis et à l’ULB, elle s’est fait connaître sur les pistes d’athlétisme où elle a excellé chez les jeunes, sur le 400m. Elle a d’ailleurs été sacrée championne de Belgique de la discipline.