Des auteurs de harcèlement de rue arrêtés à Bruxelles suite à des dénonciations, notamment sur police-on-web!

La Zone de Police Bruxelles Nord accorde une grande importance à la prise en charge des victimes de violences liées au genre, c’est pourquoi les policiers reçoivent une formation sur cette problématique depuis 2020.

Le harcèlement de rue englobe les injures, regards et gestes obscènes, agressions ou tentatives d’agressions sexuelles, attouchements et filatures dans un espace public ou semi-public (rue, transports, magasins, cafés, discothèques, etc.) proférés à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes. Les auteurs de ce type d’actes risquent jusque 1 an de prison et une amende pouvant aller jusque 1.000€.