Coupe du roi: le FC Barcelone s’impose au Real Madrid et prend une légère option sur la finale (vidéo)

Le FC Barcelone a remporté la demi-finale aller de Coupe du Roi 1-0 contre le Real Madrid jeudi au Santiago-Bernabéu, mais les Merengues auront toujours une chance d’arracher un ticket pour la finale lors du match retour au Camp Nou, le 5 avril.

Dans ce clasico âpre et engagé, les Catalans ont pris les devants grâce à un but gag initié par Franck Kessié, dont la frappe a été repoussée par Thibaut Courtois puis déviée vers son propre but par Eder Militao (26e).