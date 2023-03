Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On est à un an d’une année électorale importante. Pour DéFI, quelles seront les priorités en 2024 en Région bruxelloise ?

Chez DéFI, on veut une Région pour tous les Bruxellois quel que soit leur parcours de vie avec deux grands marqueurs pour nous. Tout d’abord, le pouvoir d’achat qui passe par la mise à l’emploi et l’accessibilité à des logements abordables. Ensuite, la qualité de vie avec le fait de rencontrer le défi climatique d’un côté, et de l’autre, avoir une ville dans laquelle on peut se mouvoir avec efficacité, de manière multimodale et choisir son mode de déplacement avec efficacité et fluidité. de videos

C’est la crise au gouvernement bruxellois entre le PS et Ecolo sur le dossier de la friche Josaphat. DéFI est dans quel camp ?