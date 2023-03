Rapport annuel de la Banque nationale de Belgique: «Une année 2022 pleine de contrastes»

2022 a aussi été l’année d’un «game changer» au niveau de la politique climatique européenne, selon le gouverneur, avec l’approfondissement du système ETS d’échange de quotas d’émission de CO2 et l’extension du paquet «Fit for 55», sorte de feuille de route qui doit conduire l’Union européenne à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre.

Les chiffres confirment cette impression d’année extraordinaire. Malgré la guerre en Ukraine, les pénuries et les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement, la flambée des prix de l’énergie et l’inflation galopante, l’année s’est soldée sur une croissance économique de 3,1% en Belgique et de 3,4% dans la zone euro. Comme Janus, l’année a néanmoins présenté deux visages: une forte croissance en première partie d’exercice et un net ralentissement au second semestre.