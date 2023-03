Euro d’athlétisme en salle: Nafi Thiam brise le record du monde et remporte le pentathlon

C’est le troisième titre européen en salle au pentathlon pour Nafissatou Thiam, 28 ans, qui avait réussi 8.23 sur 60m haies, égalant son record personnel (1.077 pts) et 1m92 en hauteur (1.132 pts) et 15m54 au poids (897 pts), son record personnel, avant d’aligner un saut à 6m59 à la longueur (1.036 pts).

Noor Vidts avait elle signé un 8.21 sur 60m haies (1.082 pts) et 1m83 à la hauteur (1.106 pts), 14m12 au poids (802 pts) et 6m55 à la longueur (1.023 pts).

Double championne olympique en 2016 à Rio et 2021 à Tokyo, double championne du monde de l’heptathlon en 2017 à Londres et Eugene en 2022, vice-championne du monde à Doha en 2019, double championne d’Europe en 2018 à Berlin et à Munich en 2022 et médaillée de bronze à Zürich en 2014, Nafi Thiam complète ainsi sa collection avec un 3e titre de championne d’Europe en salle au pentathlon après Belgrade en 2017 et Torun il y a deux ans. Elle fut aussi 2e à Prague en 2015.