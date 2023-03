Évitez Bruxelles en voiture ce vendredi: plus de 2.700 tracteurs pour la manifestation des agriculteurs flamands qui appellent à «cesser de montrer les muscles» et à «chercher des solutions»

Le convoi s’est élancé en direction de Tour et Taxis, afin de rejoindre, via le quai de Willebroek, le boulevard Léopold II. D’importants embarras de circulation étaient déjà signalés en cours de matinée sur cet axe fort fréquenté de la capitale. Les tracteurs prendront ensuite la direction de Madou et du carrefour Arts-Loi.

Les agriculteurs flamands protestent contre le « plan azote » du gouvernement flamand qui vise à réduire les émissions du secteur agricole. Les agriculteurs devraient quitter la capitale entre 14h00 et 14h30.

Le plan azote

Le « plan azote » approuvé il y a plus d’un an par le gouvernement flamand empoisonne depuis des mois la vie de la coalition N-VA/CD&V/Open Vld au nord du pays et des discussions ont dû être rouvertes à la suite d’une enquête publique. Le CD&V estime que les agriculteurs sont trop durement touchés par les restrictions envisagées – qui incluent des fermetures d’exploitations jugées trop grandes émettrices d’azote et classées « rouge » –, par rapport aux industriels.

Les agriculteurs appellent à « cesser de montrer les muscles » et à « chercher des solutions »

Lode Ceyssens, le président du syndicat agricole flamand Boerenbond, appelle le gouvernement flamand à « cesser de montrer les muscles et à travailler à la recherche d’une solution » dans le dossier du « plan azote ». Il n’exclut pas que son organisation amène le dossier en justice si un « mauvais accord » est conclu.

Boerenbond se réjouit des nombreux participants à la manifestation en cours dans le centre de Bruxelles et impliquant au moins 2.700 tracteurs, selon la police. « Bruxelles va devenir trop petite. Un grand nombre de tracteurs sont venus, sans parler de tous ceux qui participent depuis leur région. »

Le syndicat appelle le gouvernement flamand à « cesser de montrer les muscles et tenir des réunions nocturnes ». « Élaborez des solutions qui assurent la sécurité de notre production alimentaire et donnent au secteur agricole et horticole une perspective d’avenir. »

En cas de « mauvais accord », Boerenbond n’exclut pas d’amener le dossier devant les tribunaux.

De nombreux jeunes agriculteurs sont également présents (un tiers des 3.000 manifestants selon l’organisation des jeunes agriculteurs et horticulteurs Groene Kring). Ils appellent le gouvernement flamand à protéger l’avenir de leur métier. « Le gouvernement doit tenir compte des agriculteurs plus âgés qui vont cesser leurs activités : cela va entrainer une diminution des émissions d’azote », souligne le président de Groene Kring, Bram Van Hecke.