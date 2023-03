La police déconseille de se rendre dans Bruxelles en voiture ce vendredi: plus de 2.700 tracteurs pour la manifestation des agriculteurs flamands

La Petite Ceinture est désormais fermée à la circulation entre le square Sainctelette et la place du Trône en direction de la Porte de Namur, ainsi que le carrefour Arts-Loi. de videos Le convoi s’est élancé en direction de Tour et Taxis, afin de rejoindre, via le quai de Willebroek, le boulevard Léopold II. D’importants embarras de circulation étaient déjà signalés en cours de matinée sur cet axe fort fréquenté de la capitale. Les tracteurs prendront ensuite la direction de Madou et du carrefour Arts-Loi.

Belga photo

Le convoi s’est élancé en direction de Tour et Taxis, afin de rejoindre, via le quai de Willebroek, le boulevard Léopold II. D’importants embarras de circulation étaient déjà signalés en cours de matinée sur cet axe fort fréquenté de la capitale. Les tracteurs prendront ensuite la direction de Madou et du carrefour Arts-Loi.

Les agriculteurs flamands protestent contre le «plan azote» du gouvernement flamand qui vise à réduire les émissions du secteur agricole. Les agriculteurs devraient quitter la capitale entre 14h00 et 14h30.