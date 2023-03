Au Canada, des entreprises obtiennent une licence pour vendre… de la cocaïne

L’accord de licence intervient après un changement radical des positions de l’Etat qui cherche à faire face à une grave crise d’overdoses aux opiacés ayant fait des milliers de morts, par la dépénalisation de la possession de petites quantités de cocaïne, d’héroïne et autres drogues dites dures.

Dans un communiqué Sunshine Earth Labs a déclaré avoir reçu la permission de Santé Canada pour « légalement posséder, produire, vendre, et distribuer de la feuille de coca et de la cocaïne », ainsi que de la morphine, de l’ecstasy, et de l’héroïne.