Affaire Pierre Palmade: les appareils de l’humoriste ont été analysés, ils ne contenaient aucun contenu pédopornographique

«Il voulait en quelque sorte piéger la personne qui nous montrait des vidéos»

Un proche de Pierre Palmade avait réfuté les accusations visant l’humoriste. « Je ne vois pas du tout Pierre, un seul instant, passer à l’acte dans ce genre d’histoire », avait-il expliqué à BFMTV avant d’ajouter que l’humoriste lui aurait tout de même montré ce genre de vidéo. « Il n’est pas du tout pédophile, on nous a juste montré des vidéos, ce n’est pas pareil. En fait, on nous a montré des vidéos et il me les a montrées parce qu’il était choqué et il voulait voir si je l’étais aussi. Je pense qu'il fréquente certaines personnes qui ont peut-être des penchants et il m'a montré cette vidéo pas dans le but de partager mais de constater la pédophilie de quelqu'un d'autre. Il était choqué et voulait en quelque sorte piéger la personne qui nous montrait des vidéos »