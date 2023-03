Action des syndicats policiers au terminal Eurostar de Bruxelles-Midi

Ils entendaient rester sur place au moins jusqu’au premier train pour Londres, prévu à 08h52.

L’action fait suite au préavis de grève déposé par la CGSP le 15 février dernier et qui court jusqu’au 31 mars. D’autres mobilisations sont programmées. Lundi, le front commun se réunira devant la centrale nucléaire de Tihange, près de Huy, dès 06h30. La fin de la semaine prochaine sera marquée par une action «plus musclée» de la CGSP et de la CSC à l’aéroport de Charleroi, à partir de 06h00, le jeudi 9 mars. Les policiers pourraient être rejoints dans leur démarche par les douaniers et il faut donc s’attendre à des temps d’attente plus élevés aux contrôles, mettait en garde jeudi Eddy Quaino, mandataire permanent du syndicat socialiste.