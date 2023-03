Pas de répit pour Wout Van Aert: le Belge a réalisé un entraînement de malade ce jeudi!

Le coureur belge qui ne sera pas sur les Strade Bianche ce samedi, se prépare du côté de Tenerife pour aborder dans les meilleures conditions Tirreno Adriatico, sa première course sur route en 2023.

Le coureur belge avait décidé de renoncer aux Strade Bianche pour des questions de santé mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a l’air d’aller mieux. Ce jeudi, il a fait une sortie de plus de 7h30 en avalant un dénivelé de… 5.000 m. L’ex-champion de Belgique a fait plus de 200 km, dont 80 à plus de 2000 mètres d’altitude.