«Je n’ai pas de nouvelle du garage»: Valérie signe un devis de 1.200€ chez le garagiste, mais attend toujours sa voiture… depuis 3 mois

Valérie est une maman de quatre enfants originaire de la région hutoise. Après une fuite du liquide de refroidissement, elle s’est rendue dans le premier garage qui pouvait s’occuper de sa Lancia Vayager afin de la réparer le plus rapidement possible. Le hic ? Après avoir signé un devis de 1.200 € pour cette réparation, elle attend toujours sa voiture, et ce… depuis le 7 décembre dernier !

« J’habite un village de la région hutoise et je travaille à Liège, j’ai besoin d’une voiture (…) Je n’ai pas droit à un véhicule de remplacement parce que le garage ne prête pas de véhicule de longue durée et louer un véhicule, c’est hors de prix », déplore Valérie. Interrogé par RTL-Info, Serge Istas, secrétaire général de la fédération du secteur automobile belge Traxio, explique que le problème, à savoir une pièce qui n’est toujours pas disponible pour régler la panne, est dû à la guerre en Ukraine.