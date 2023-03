Rapport annuel de la BNB: Thierry Bodson, président de la FGTB, en désaccord avec les recommandations

Le nouveau rapport annuel de la BNB est publié ce vendredi et à l’instar des autres années, dresse un état des lieux exhaustif de l’économie belge et propose certaines recommandations.

Les syndicats ferraillent depuis longtemps contre la loi de 1996, modifiée en 2017, et qui encadre l’évolution des salaires en Belgique. Ils estiment que cette loi est un «carcan» trop étroit qui empêche toute négociation interprofessionnelle sur les salaires car, dans un contexte d’inflation élevée, il ne reste plus aucune marge d’augmentation des salaires en plus de l’indexation automatique et des barèmes.