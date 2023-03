Paul, un homme de 72 ans, arrêté en Floride avec «plus d’une tonne» de photos pédopornographiques: les policiers ont découvert pas moins de 220.000 images chez lui…

Le Marion County Sheriff’s Office a fait une bien répugnante découverte le jeudi 23 février dernier, en Floride. Paul Zittel a été arrêté après que « plus d’une tonne » de photos pédopornographiques aient été retrouvées à son domicile d’Ocala.

Au total, ce ne sont pas moins de 220.000 images imprimées que les policiers ont découvertes chez l’homme de 72 ans. Sur Facebook, le bureau du Shérif indique que « les images avaient été disposées en grandes piles et dans des boîtes dans la chambre et le bureau de Zittel, et une imprimante sur son bureau présentait des signes évidents d’utilisation intensive ».

Le septuagénaire a été emprisonné dans le comté de Mario. Il fait face à 25 chefs d’accusation de possession de pornographie juvénile.