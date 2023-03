«J’ai vraiment sombré»: Hilona Gos remercie sa communauté après les accusations de violences conjugales à l’égard de son ex Julien Bert Cette sombre histoire agite la toile depuis quelques jours. Les internautes ont tenu à apporter leur soutien à Hilona Gos. C8/Instagram

Par Xavier Verheyden

C’est une affaire qui fait grand bruit depuis quelques jours, et qui dépasse les frontières du monde de la télé-réalité. Julien Bert, connu pour ses participations à « Les Anges » ou à « Les Cinquante » dernièrement, est accusé par son ex Hilona Gos de violences conjugales. Tous les deux s’étaient rencontrés dans « Les Princes de l’amour », en 2019. Après plusieurs ruptures et crises de couple, Hilona et Julien se séparent.

de videos Fin février, Hilona Gos publie deux vidéos sur Youtube, dans lesquelles elle dénonce les agissements de Julien Bert. « C’est une vidéo du désespoir, je suis en train de sombrer. En fait, je mens à tout le monde et je me mens à moi-même et je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus supporter de faire semblant », explique-t-elle, avant de révéler la soirée où tout a basculé.

Après une sortie durant laquelle l’alcool coulait à flot, Julien Bert aurait étranglé et soulevé Hilona. « Son regard a changé, il avait les yeux noirs, ce n’était plus la même personne. Il a levé la main, il m’a attrapée, il m’a étranglée. Je n’arrivais plus à respirer, ça a duré seulement quelques secondes, le temps qu’il réalise. »

Fausse couche à cause du stress, avortement à cause de la peur d'un compagnon instable, dette de 100.000 euros à son égard… Hilona Gos raconte tout, et vide son sac à propos de Julien Bert. Julien n'est pas resté sans réponse face à ces accusations. Pour lui, tout est faux : « Je vais vous rappeler un petit truc : cette relation, elle a tout fait pour y retourner, pour revenir avec moi. J'étais le père de ses enfants, elle voulait fonder une famille avec moi (…) Que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, elle n'a jamais reçu un coup de ma part. » Dans une autre vidéo, Hilona dévoile un audio dans lequel on entend Julien s'excuser : « Je suis encore une fois désolé. Je n'aurais jamais aimé en arriver là. Je te le promets que je suis désolé. »