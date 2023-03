Euro d’athlétisme en salle: Helena Ponette passe en demies du 400m avec un record personnel, Camille Laus éliminée

Ponette s’est classée troisième de la cinquième et dernière série en 52.31, pulvérisant son record personnel qui était de 53.23. Elle a été devancée par la Polonaise Anna Kielbasinska (51.77) et la Tchèque Tereza Petrzilkova (52.14).

Les deux premières de chaque série et les deux meilleurs chronos restants avancent en demi-finales, programmées vendredi soir (17h55). Ponette a parfaitement profité du fait d’être dans la série la plus rapide, réalisant le troisième chrono total des séries derrière Kielbasinska et Petrzilkova, et étant ainsi repêchée au temps. Parmi les candidates au repêchage, Laus se voit aussi devancer par la Lettone Gunta Vaicule (52.85), troisième de la quatrième série, et est éliminée.