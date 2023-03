Test – «Company of Heroes 3»: guerres dans le bassin méditerranéen!

Délaissant les vastes plaines enneigées du second épisode, le titre change donc de décor pour laisser place à des étendues chaleureusement ensoleillées. Cette nouvelle palette de couleurs permet de donner un léger coup de « fraîcheur », et ce, malgré des graphismes n’ayant pas foncièrement évolué depuis les dernières batailles chez les Soviétiques.

Reportée plusieurs fois, la célèbre licence de jeux de stratégie en temps réel est enfin de retour après dix longues années de trêve. Le dernier bébé de SEGA et de Relic Entertainment vient en effet d’effectuer son débarquement, non pas en Normandie, mais plutôt sur les terres italiennes et nord-africaines.

Menez vos troupes vers la victoire

Pour partir en guerre, le titre possède dans son barda plusieurs modes de jeu, dont une campagne qui se modernise en s’inspirant librement de « Total War ». Bien plus limitée dans ses possibilités que son confrère, cette nouvelle approche offre tout de même de belles intentions avec une gestion plus riche et des affrontements bien plus intéressants que par le passé, ainsi que différents scénarios de fin.

L’autre grande nouveauté est la « pause tactique ». Disponible en solo, cela signifie qu’il est possible de geler le temps pendant que le joueur donne ses consignes à l’ensemble de ses troupes. Une initiative pratique pour les débutants, lorsque l’on remarque que la réussite se joue parfois sur de petits détails renversant littéralement le cours de la guerre.

Au-delà de ces aventures en solitaire, le véritable cœur du jeu est bel et bien son multijoueur. En incarnant les forces américaines et britanniques, ainsi que la Wehrmacht et les Deutsches Afrikakorps, vous pourrez affronter d’autres joueurs, lors de batailles allant du 1v1 au 4v4, mais également jouer en coopération face à une IA tenant la dragée haute.

Alliez-vous à vos amis pour combattre sur le champ de bataille face à d’autres joueurs. - SEGA

Trêve de plaisanteries

Malgré tous ces ajouts et la qualité du matériau de base, le jeu souffre de quelques maux. Comme c’est notamment le cas pour le pathfinding (trajet le plus court emprunté automatiquement par les troupes pour se rendre à une destination souhaitée) qui est désastreux… ce qui est triste pour une licence de RTS qui existe depuis tant d’années.

De plus, l’optimisation du jeu n’est pas optimale et on regrettera la qualité des textures qui est loin de répondre aux normes actuelles. Les voix sont exclusivement en anglais… il n’y a donc pas de version française, ni d’immersion complète à cause de l’absence des langues natales des armées présentes dans ce titre. En outre, l’aspect historique n’est, une fois de plus, pas totalement respecté par rapport aux réalités contées dans les livres d’histoire… ce qui est dommage, lorsque l’on sait que le titre avait déjà été fustigé par les spécialistes lors de la sortie du second épisode, il y a de ça dix ans.

Un bilan en demi-teinte

« Company of Heroes 3 » apporte son lot de petites nouveautés sans pour autant révolutionner le genre. Il tente également de nouvelles expériences, comme c’est le cas de la campagne italienne, mais sans être couronné d’un franc succès.

Son changement radical de décor, « Company of Heroes 3 » vous fera découvrir des facettes moins connues de la Seconde Guerre mondiale. - SEGA

Le titre souffre d’ailleurs de multiples défauts comme c’est le cas avec son pathfinding désastreux, ses textures désuètes ou encore son optimisation hasardeuse. Cependant, le jeu n’en demeure pas moins un très bon RTS, et ce, notamment grâce à ses décors dépaysants, son multijoueur insatiable et ses mécaniques de jeu bien huilées issues tout droit de ses prédécesseurs.

Alors, que vous soyez vétéran ou simple civil désireux de devenir un militaire d’exception, plongez en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale et de ses fronts méditerranéens, généralement moins connus du public, afin d’en devenir le maître en faisant trembler de terreur tous vos adversaires !

Des versions PS5 et Xbox Series, totalement réadaptées pour les consoles, sont prévues pour le courant de cette année…