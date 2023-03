Ryanair savait que Spencer était en chaise roulante: le père de famille a pourtant dû se traîner lui-même sur les marches du bus qui l’emmenait à l’aéroport, «je me suis senti humilié» (vidéo)

Spencer se sent « humilié ». Comme il l’explique sur Facebook, le père de famille de 27 ans, paralysé, a vécu une triste mésaventure lors d’un voyage avec Ryanair. Alors qu’il partait de Lanzarote avec sa femme et ses deux enfants pour rentrer chez eux à Bristol, leur vol a été détourné vers Birmingham. S’il avait été rassuré par le personnel de cabine qu’une assistance l’attendrait à destination, cela n’a pas été le cas.

« Je me suis tellement senti humilié d’avoir à faire cela devant un bus bondé de personnes (…) Non seulement je suis en fauteuil roulant, mais le fils avec qui j’étais est également gravement autiste, donc tout changement est une chose énorme pour lui. Et quand il voit son père se traîner par terre, un enfant s’inquiète de la peur que tout puisse arriver », déplore le papa auprès du Mirror, ajoutant qu’il ne volera plus jamais avec la compagnie aérienne jusqu’à ce qu’il reçoive des excuses de leur part.