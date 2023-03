Le magasin Aldi situé sur la chaussée d’Alsemberg à Uccle va faire peau neuve

Ces dernières années, Aldi a augmenté sa gamme de produits frais. Après la refonte du magasin ucclois, les fruits et légumes frais, la viande fraîche et le poisson frais seront disponibles à l’entrée du magasin, comme l’îlot avec les promotions hebdomadaires sur les fruits et légumes.

« Avec notre nouvel agencement, nous rendons les courses encore plus faciles pour nos clients. En proposant nos fruits et légumes frais, notre viande fraîche et notre poisson frais immédiatement à l’avant du magasin, le caddie peut être rempli facilement avec les produits les plus essentiels », déclare Jeroen Humblet, Manager Vente de la centrale d’Aldi à Zemst. « De plus, nos clients bruxellois peuvent faire leurs courses chez Aldi aux mêmes prix bas qu’ailleurs en Belgique. »