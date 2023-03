Plusieurs chantiers de voirie vont débuter à Lasne

Des travaux d’égouttage et de réfection des voiries doivent être effectués chemin d’Odrimont entre le chemin du Moulin et la route de Renipont. Ces travaux se dérouleront du 6 mars au 25 août. Le chemin d’Odrimont sera interdit à la circulation excepté pour les riverains et l’accès au tennis Club d’Odrimont. Le Tennis Club d’Odrimont restera accessible, soit par le bas (Route d’Ohain), soit par le haut (route de Renipont) en fonction des travaux. La zone de chantier sera inaccessible pour tous durant les heures de travail de 7h à 16h30. Pour la sécurité de tous, la vitesse sera limitée à 30km/h au chemin d’Odrimont.

Bientôt une nouvelle voirie et piste cyclable, rue d’Anogrune

Cet axe important sera bientôt remis à neuf afin d’assurer la sécurité de tous : réfection complète de la voirie, aménagement d’une piste cyclable, ajout de plateaux ralentisseurs aux carrefours et rénovation des arrêts de bus. La partie concernée est située entre la ferme d’Hannotelet et le nº140.