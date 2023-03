Paloma et Jason («Pékin Express»): «On est tous les deux totalement décomplexés, on n’a pas peur du ridicule»

Paloma : Je suis artiste pluridisciplinaire, ce qui me fait vibrer le plus est le jeu de rôle.

Jason : C’était ma voisine. Dès qu’elle a emménagé, j’ai eu un crush.

Cela a été réciproque ?

Paloma : Ah non. Jason, c’était pas du tout mon type, j’aimais bien les ténébreux. On a fait connaissance et je me suis rendu compte combien il est une belle personne, qu’on avait la même vision des choses.

Et cela dure depuis douze ans !

Paloma : On est fusionnels, je ne pourrais pas vivre sans Jason, il est mon pilier, ma boussole. Sans lui, je serais perdue.

Jason : On est tous les deux totalement décomplexés, on n’a pas peur du ridicule.

Paloma : Oh oui, on veut juste kiffer la vie. On est sans filtre.

Vous n’aviez jamais pris l’avion avant. Comment est-ce possible ?

Jason : Paloma a la phobie de l’avion, et moi je suis un peu claustrophobe.

Paloma : « Pékin Express » était tellement notre rêve de couple qu’on a surmonté nos peurs. J’ai eu des frayeurs au décollage, mais avec un vol de 11 heures pour la Bolivie, maintenant, on est rodés.

Vous êtes une fan de la première heure du jeu ?

Paloma : Avant de se connaître, on regardait chacun de son côté, c’est notre passion commune.

Il paraît que vous êtes mauvais perdants…

Paloma : Vrai. Déjà rien qu’aux jeux de société, on dirait qu’on joue notre vie.

Jason : Quand je gagne, et ça arrive souvent, j’aime bien la narguer. Du coup, ça l’énerve.

Paloma : Oui, je savais qu’il était compétiteur, mais pas à ce point. « Pékin Express » me le fait découvrir.

Quelles sont vos forces ?

Paloma : On se connaît par cœur. Parfois, on dit ou on pense la même chose au même moment, parfois, il termine ma phrase.

Jason : Oui, d’un regard, on sait ce que l’autre pense, ce qu’on doit dire, ce qu’on doit faire.

Est-ce que vous vous êtes préparés physiquement avant le départ ?

Paloma : On est sportifs mais là, on a pris un coach pour se forger une base physique et mentale. On s’est entraînés aux épreuves classiques de « Pékin Express » : le paddle, le kayak, les rébus.

Vos premières impressions ?

Jason : C’est beaucoup plus dur en vrai que sur notre canapé. On a une boule au ventre du début à la fin à cause de la pression.