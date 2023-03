La cérémonie des Magritte: Patrick Ridremont à la barre de la 12ème édition sur la Trois

À la présentation, un duo inédit : l’acteur Patrick Ridremont et l’animatrice Cathy Immelen tenteront d’amener un peu de rythme et de sourires à la soirée. Si la Mademoiselle Cinéma de la RTBF est un choix évident, celui de la vedette de la série « Unité 42 » est plus étonnant. En 2013, après avoir été méritoirement récompensé du Magritte du meilleur premier film pour « Dead man talking », il avait résumé ainsi à la presse la situation du cinéma belge : « Cette famille du cinéma belge n’existe pas. C’est une famille dont le père ne connaît pas le fils qui ne sait même pas à quoi ressemble sa sœur. Il n’y a pas plus hypocrite, même si c’est une jolie fête, que cette cérémonie des Magritte, où 1200 personnes assistent à des remises de prix pour lesquels ils n’ont pas vu les films. C’est aussi simple que cela. On le sait, mais on trace sa route. » Le champion d’impro, habitué de la présentation du concours Miss Belgique, devrait être à l’aise néanmoins dans l’exercice.

Parmi les favoris de la soirée, « Close », de Lukas Dhont, « Animals », de Nabil Ben Yadir, mais aussi les derniers films de Bouli Lanners et des frères Dardenne, « Nobody has to know » et « Tori et Lokita ». Comme aux César, Virginie Efira sera en compétition pour le trophée de la meilleure actrice avec « Revoir Paris ». Chez les garçons, Bouli Lanners, Benoît Poelvoorde, Jérémie Renier sont dans la course. Côté documentaire, le prix ne devrait pas échapper à Thierry Michel pour le cinglant « L’empire du silence ». Un peu d’émotion sera au rendez-vous, avec la remise du Magritte d’honneur à Agnès Jaoui.

La cérémonie des Magritte, 4 mars, 21h05, la Trois.