Un incendie ravage une maison squattée à Schaerbeek

« La propagation a été évitée vers les maisons voisines et la toiture. Les pompiers ont dû ouvrir le plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage pour vérifier s’il y avait un feu couvant. Le bâtiment est complètement sinistré et insalubre. L’origine du feu reste à déterminer, mais est accidentelle. Les pompiers demandent de condamner l’accès à la maison », explique Walter Derieuw, porte-parole du Siamu.