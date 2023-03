Scandale au Parlement européen: Marc Tarabella reste un mois de plus en détention provisoire, celle d’Eva Kaili prolongée de deux mois

L’eurodéputé belge et l’ancienne vice-présidente grecque du Parlement européen sont inculpés, parmi d’autres personnes, dans l’enquête du parquet fédéral belge sur des faits présumés de corruption au sein du Parlement européen.

« Nous continuerons à nous battre pour faire sortir un innocent de prison, car Marc Tarabella est innocent », a commenté vendredi Me Maxim Töller, l’avocat de l’eurodéputé et bourgmestre d’Anthisnes. « Il n’a rien à se reprocher et n’a jamais reçu d’argent ou de cadeaux en échange de ses opinions », a-t-il martelé une fois de plus.