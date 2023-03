Procès des attentats à Bruxelles: l’État belge répète que les fouilles à nu répondent à un impératif sécuritaire

Pour le juge des référés saisi en première instance, ces fouilles à nu, effectuées avant le transfert des intéressés de la prison de Haren vers le Justitia, où a lieu le procès devant la cour d’assises, constituaient en effet un traitement dégradant et violaient la Convention européenne des droits de l’homme, car elles étaient quotidiennes et systématiques. Elles ne semblaient en outre pas justifiées au regard de toutes les autres mesures de sécurité.

Un point de vue que ne partage pas l’État belge, qui a fait appel de cette décision en référé. Son avocat a expliqué vendredi matin les raisons de ce désaccord devant la cour d’appel, délocalisée au Justitia pour l’occasion, afin que les accusés détenus et parties à la cause puissent être présents. Parmi eux, seul Salah Abdeslam manquait d’ailleurs à l’appel.

« C’est un procès qui dépasse toutes les proportions connues sur tous les plans », a-t-il justifié. « En raison des faits traités, du nombre de victimes, de l’intérêt médiatique, des personnalités des accusés. Ce procès doit pouvoir se dérouler dans des conditions de sécurité maximales. La police doit pouvoir éviter la fuite des accusés, et éviter que les magistrats, le jury et le public soient pris pour cible par des actions de vengeance. »

L’Ocam a fixé le niveau de menace pour les audiences du procès devant la cour d’assises et pour le transport des accusés à 3, le deuxième plus élevé, a rappelé l’avocat. « Dans ces circonstances, les accusés sont équipés d’une ceinture pour les menottes, d’un gilet pare-balles et d’un bandeau sur les yeux, et subissent une fouille à nu. Cette fouille est menée avec le plus grand respect, par un nombre limité de policiers, sans aucun contact physique », a-t-il détaillé.

L’avocat de l’État belge a également souligné que les fouilles à nu n’étaient pas illégales en soi. « Elles sont prévues par la loi sur la fonction de police, lorsque la police emmène quelqu’un en cellule. Une fouille à nu est le seul moyen de vérifier qu’ils ne portent pas un objet dangereux qui n’est pas en métal, comme un couteau fabriqué à partir d’une brosse à dents ou d’une paire de lunettes. »

À ses yeux, l’appel de l’État belge contre la décision du juge des référés en première instance est « entièrement fondé », a-t-il insisté. Il ne faut, selon lui, pas attendre qu’un incident se produise. « Ce n’est pas admissible », a-t-il dit. Il existe un danger potentiel récurrent à chaque transfert, a estimé Me Bernard Renson. Il y a dès lors lieu de se prémunir de ce risque notamment par le moyen des fouilles à nu avec génuflexion.