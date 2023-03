Début des travaux de réaménagement des rues de la Vierge Noire et des Poissoniers à Bruxelles: les deux rues fermées 8 mois!

Les deux rues seront donc fermées pendant la période de travaux qui va durer huit mois. Maintenant que le nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles est opérationnel et ouvert au public, les travaux dans les rues adjacentes ont désormais commencé. Le réaménagement concerne la rue des Halles, la rue de la Vierge noire, la rue des Poissonniers, la rue des Augustins et des tronçons de la rue du Marché aux poulets, de la rue de Laeken, de la place Sainte-Catherine et de la rue de l’Evêque.

Rue de la Vierge Noire. - D.R.

Les adaptations au niveau mobilité et circulation permettent de restructurer l'espace public sur l'ensemble de la zone en favorisant les déplacements actifs et la biodiversité. La Ville prévoit les aménagements suivant : installation de 140 arceaux à vélos au total, élargissement des trottoirs existants, espaces de détente avec du mobilier approprié, plantation de 43 nouveaux arbres à haute tige et création de 23 espaces verts avec des plantes soigneusement choisies pour toutes les saisons. En outre, sera également prévu un système de drainage naturel des eaux afin que les eaux puissent s'infiltrer naturellement dans le sol et délester le réseau d’égouts public, avec beaucoup plus d'espace pour les piéton·ne·s et les cyclistes. Grâce au réaménagement, la perméabilité et la biodiversité de cette partie hyper-urbaine de la ville seront améliorées.

La première phase de ce chantier (rue du Marché aux poulets et rue des Halles) a débuté le 9 janvier et progresse bien. Le tronçon Marché aux poulets sera terminé pour l'inauguration du nouveau bâtiment Brucity, le 11 mars. Le réaménagement de la rue des Halles sera terminé en avril, à l'exception des arbres et du nouvel éclairage. L'impact de cette première phase sur le trafic de transit est très limité, car les deux rues sont piétonnes. Impact sur la mobilité La phase en cours aura un impact beaucoup plus important sur la mobilité. Comme pour tout réaménagement majeur d'espaces publics, il est d’abord demandé aux concessionnaires s’ils doivent effectuer des travaux dans la zone. A partir du 6 mars, Elia commencera les travaux d'installation d'un nouveau réseau souterrain à haute tension dans la rue des Poissonniers. Ce chantier durera un mois. La circulation sera fermée mais le passage pour les livraisons, les piéton·ne·s et les cyclistes restera possible. Début avril, Elia interviendra ensuite dans la rue de la Vierge noire et le chantier de réaménagement de la rue des Poissonniers commencera. Le réaménagement de la rue des Poissonniers durera au total six semaines. Après l'achèvement du chantier, les travaux de réaménagement dans la rue de la Vierge noire commenceront. Ce réaménagement durera 12 semaines. En octobre 2023, les deux rues seront comme neuves et l'accès à l'axe sera rétabli. La circulation sera complètement fermée pendant 8 mois mais l'accès pour les piétons et les cyclistes sera garanti. Les bâtiments et commerces resteront accessibles à tout moment et les livraisons continueront à être possibles. La rue Dansaert restera accessible par d'autres voies d'accès et les parkings publics dans le quartier resteront accessibles. La ligne de bus 46 sera interrompue et la ligne de bus 89, les bus Noctis et les bus De Lijn seront déviés. Ligne de bus 89 : Le terminus sera temporairement placé dans la rue Van Artevelde (arrêt 'Bourse'). Le bus ne circulera donc plus jusqu'à la Gare Centrale. Ligne de bus 46 : L'itinéraire actuel du bus sera interrompu pendant le chantier. La ligne de bus circulera en deux parties : Moortebeek-Anneessens (avec arrêt dans la rue des Six Jetons) et WTC-Gilbert - Gare Centrale. Bus Noctis : Toutes les lignes seront déviées, sauf la ligne N18. Cependant, elles s'arrêteront toujours à De Brouckère.