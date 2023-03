P2A | Nicolas Pire retrouvera le terrain à Momalle!

Après le trio Manu De Castris, Fabrice Papalino et Maxime Morana, Momalle a réussi à attirer un nouveau gros poisson du RFC Huy dans ses filets. C’est ni plus ni moins Nicolas Pire, qu’on ne présente plus avec des passages par Hannut, Liège, Solières ou encore Warnant, qui va débarquer dans l’équipe de Christophe De Smedt la saison prochaine. « Uniquement dans un rôle de joueur », précise le coach momallois qui est en train de composer une fameuse équipe en vue de 2023-2024.