Voici le nouveau paradis des retraités belges, où le régime fiscal est plus que favorable: «On vit comme des rois!»

Selon l’Office fédéral des pensions, plus de 60.000 Belges retraités vivent à l’étranger. Les destinations populaires ? Sans surprise, la France et l’Espagne. Néanmoins, un nouveau pays grimpe dans le classement pour atteindre la 6e place. Les retraités belges ont en effet trouvé un nouveau paradis : le Portugal. Si le climat et le coût de la vie jouent un rôle, le régime fiscal y est également avantageux, écrivent nos confrères de GVA.

Avec son épouse Christa, Patrick, 65 ans, s’est installé à Chamusca, au nord de Lisbonne, depuis maintenant deux ans. « Le climat ici est bon, la nourriture délicieuse, mais il était aussi intéressant financièrement de venir ici. On vit comme un roi et une reine (…) En Belgique, il faut avoir des économies en plus de sa pension pour joindre les deux bouts. Ici, nous pouvons économiser par nous-mêmes », déclare-t-il.